DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İdlib'de Türk askerine saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı hangi gün? 2021
İsrail'den Batı Şeria'daki protestoya müdahale: 13 yaralı
Dünyaca ünlü futbolcular Filistin'e destek verdi
Filistin'in nüfusu artıyor, yaşam alanı azalıyor
AB'den ''gerginliği düşürün'' çağrısı
İstanbul'da ''Mescid-i Aksa'' protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılıyor
Bakan Koca'dan ''Mescid-i Aksa'' mesajı
ABD'den ''Pfizer'' kararı: 12-15 yaş grubu için kullanım onayı verildi
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Kaç kişi kendi konutunda oturuyor?
İsrail polisinden AA editörüne plastik mermiyle saldırı
Çocuklara 'tatlı' öneriler
Piyasalar bayram havasında

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

Türkiye ile Sırbistan arasında aşı sertifikası başlıyor

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın yakın zamanda devreye konulması planlanıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 20:45:41
Türkiye ile Sırbistan arasında aşı sertifikası başlıyor

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını görüşmek üzere Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u kabul etti.

Brnabic, Türkiye'ye salgında Sırbistan'a yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ederek, yakın zamanda başlayacak aşı sertifikası uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Aksoy da yaklaşan turizm sezonunda karşılıklı seyahatlerde büyük kolaylık sağlayacak uygulamanın gelecek günlerde nota teatisi yoluyla hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin Sırp ve Macar mevkidaşlarıyla birer görüşme yaptığını anımsatan Aksoy, 2019'da Türkiye'yi 300 bine yakın Sırp turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmeye katılan Sırbistan Ticaret ve Turizm Bakanı Tatjana Matic da aşı sertifikaları sayesinde bu yılki turizm sezonunun geçen yıla oranla çok daha olumlu geçeceğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan