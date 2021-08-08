Türkiye ile Rusya'dan ''Haseke'' anlaşması

Türk ve Rus askeri yetkililer, Haseke'de elektriğe bağlı su sorununun çözüme kavuşması için anlaşmaya vardı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan ve Haseke kent merkezi ile kırsaldaki yerleşimleri suyla besleyen Allouk Su Tesisi çalıştırılabilmesi için YPG/PKK'nın elindeki Dirbasiye ilçesindeki elektrik santralinden enerji verilmesi gerekiyor.

HEYETLER İNCELEMEDE BULUNDU

Elektriğe bağlı su sorunun ortadan kalkması için Türk ve Rus askeri heyetler, uzun süredir görüşmeler yürütüyor.

Bu kapsamda Rus askeri heyet, Barış Pınarı Harekatı alanında Türk askeri heyetle Allouk Su Tesisi ve Mebruke Elektrik Santralini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin arasındaki koordinasyon ve iş birliği sayesinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan 200 bin sivil elektriğe, Haseke-Tel Temir hattındaki halk da içme suyuna kavuştu.

Suriye halkının daha fazla su ve elektriğe kavuşmasını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki iş birliğinin artırılarak sürdürülebilmesi için iki taraf anlaşmaya vardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.