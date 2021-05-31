Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.