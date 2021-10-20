Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz.' dedi.

Konuşmasına 5 yıl aradan sonra Nijerya'yı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Nijerya halkına, şahsına ve heyetine gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti.

Sokoto eyaletindeki bir pazar yerinde 2 gün önce yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Nijerya halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Buhari ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm veçheleriyle gözden geçirdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor.

D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekovaz ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'nın Afrika kıtasında, barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen Afrika'yla ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz."

"Askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz"

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerinin sayısının 43'e ulaştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız." dedi.

Nijerya ile iş birliğini her alanda daha ileriye taşımada kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve Türkiye burslarından faydalanmasından özellikle mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye olarak, dost ve kardeş Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesileyle terör hadiselerinde hayatını kaybeden Nijeryalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Nijerya halkına sabırlar diliyorum. Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız.

Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."

Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

"Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı. AA

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