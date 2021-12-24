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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı için prensipte anlaştı

Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı için prensipte anlaştı

Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

8 Dakika Önce
2021-12-24 22:18:09
Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı için prensipte anlaştı

Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata vardı.

Havaalanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kabil'den Doha'ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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