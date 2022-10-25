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Türkiye ile Finlandiya arasındaki ''iade'' görüşmeleri başladı

Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında iade süreci ile ilgili yapılan görüşmeler başladı.  

2 Gün Önce
2022-10-25 11:46:11
Türkiye ile Finlandiya arasındaki ''iade'' görüşmeleri başladı

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle görüşmesi başladı.

Türk tarafının, FETÖ ve PKK üyeleri olan kişilerin iadesini talep edeceği ve bu kişilerin gerçekleştirdiği eylemlere dair deliller sunacağı belirtiliyor.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Ekim'de “Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil. Ama İsveç öyle. Dolayısıyla burada Finlandiya, İsveç noktasında NATO'nun bir karar vermesi gerekir. NATO, bu kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız” diye konuşmuştu. .

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