Türkiye etkinleşince Fransa soluğu Libya’da aldı!

Türkiye’nin son dönemde çift taraflı diplomatik ilişki geliştirdiği Libya’da etkinliği her geçen gün azalan Fransa, yeni bir girişimde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özel temsilcisi Paul Soler, Libya’nın doğusuna ziyarette bulundu.Libya Yüksek Meclisi Üyesi Belkasım Kazit, “Ankara’nın rolü (Fransa’dan) daha büyük, daha büyük önem taşıyor” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'nin son dönemde çift taraflı diplomatik ilişki geliştirdiği Libya'da etkinliği her geçen gün azalan Fransa, yeni bir girişimde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel temsilcisi Paul Soler, Libya'nın doğusuna ziyarette bulundu.

Paul Soler, ilk olarak Libya'nın doğusunda darbeci general Halife Hafter ile bir araya geldi. Soler'in Hafter ile görüşmesinin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı. Soler'in ikinci durağı ise Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih oldu.

Türkiye, Fransa'dan daha önemli

Arap dünyasının önemli haber platformlarından Arabi21, Soler'in ziyaretinin Türkiye'nin artan etkinliğine yönelik bir frenleme düşüncesi olma ihtimalini Libya Yüksek Meclisi Üyesi Belkasım Kazit'e sordu. Kazit, Soler'in ziyaretinin daha önce de gerçekleştiği şekliyle Batılı ülke temsilcilerinin Libyalı yetkililerle görüşme kapsamında olduğunu söyledi. Kazit, “Bu ziyaretlerle Fransa, ben de Libya dosyasında varım demeye ve önemsediğini göstermeye çalışıyor. Bu gelişmenin Libya'nın doğusu veya batısında Türkiye ile ilişkileri etkileyeceğini sanmıyorum. Ankara'nın rolü daha büyük, daha büyük önem taşıyor” dedi.