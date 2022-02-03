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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikinci adımının tarihi belli oldu

Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikinci adımının tarihi belli oldu

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak.

46 Dakika Önce
2022-02-03 20:15:20
Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikinci adımının tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında yapılacak ikinci görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi.

İlk görüşme 14 Ocak'taydı

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı. .

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