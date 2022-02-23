Türkiye’den Yunanistan'a nota!

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı'nı çağırarak protesto notası verdi.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 22 Şubat'ta Sakız Adası kuzeyindeki Karaburun'un batısında, "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca ateş açılması sonucu "Baba Oğul" teknesindeki bir vatandaş yaralandı.

Olayla ilgili bugün Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verilirken Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği iletildi.

NE OLMUŞTU?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 19.15'te Sakız Adası ve İzmir'in Karaburun ilçesi arasında meydana geldi. Yunanistan unsurlarınca avlanılan 2 Türk balıkçı teknesine ateş açıldı. İhbarla bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu ekibince bölgede herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemedi. Bacağından saçmayla hafif yaralandığı belirlenen balıkçıya ilk müdahale, sağlık ekiplerince botta yapılırken, tedbir amaçlı Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, açıklamada, "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.

YARALANAN BALIKÇI TABURCU EDİLDİ

Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu bacağından saçmayla yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Sözal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sözal daha sonra verdiği ifadede, rutin avcılık yaptıklarını belirterek, "Bu sırada Yunan unsurlarınca önce molotofkokteyli atıldı. Ardından ateş açıldı. Bacağımdan vuruldum. Kaptan köşküne sığınmamızdan sonra da ateşe devam edildi. Sonrasında da kurtarıldık" dedi.

'ELİNDEKİ BENZİN BİDONUNU GÜVERTEYE ATTI'

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş açıldı. Balıkçılardan Bahattin Alıkçıoğlu (54), DHA'ya konuştu. Evli ve 2 çocuk babası, 37 yıllık balıkçı Alıkçıoğlu, korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Uluslararası sularda trol ağı çekiyorduk. Bu sırada sivil bir bot geldi. Yunan bayrağı asılıydı. Üniformalı 5-6 kişi vardı üzerinde. Kar maskeliydiler. Birinin elinde ise maske vardı. Elindeki benzin bidonunu güverteye attı. Güvertede su vardı, o nedenle etki etmedi. Yerden kalkamadık. Kaptan Türk Sahil Güvenliği arayacağını söyledi ancak dinlemediler. 10-15 dakika ateş ettiler. Bölgedeki diğer Türk teknesine yönelince ağımızı alıp uzaklaştırdık. Diğer teknedeki 1 balıkçı hafif yaralandı" diye konuştu.

Göçmenlerin başına gelenleri görünce kendilerine yapılanları çok bulmadığını belirten Bahattin Alıkçıoğlu, "Ben denizden 1990 yıllarında ceset de topladım bunların sayesinde. Yapabilecekleri her şeyi dün gece de gördüm" dedi. AA, DHA .