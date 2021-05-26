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Türkiye’den tepki: Suriye rejiminin düzenlediği seçimler gayrimeşru

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimler gayrimeşru nitelik taşımaktadır.” İfadeleri kullanıldı

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26.05.2021 17:58:49
Türkiye’den tepki: Suriye rejiminin düzenlediği seçimler gayrimeşru

Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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