Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı diledi.
2021-10-10 18:32:30
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı uçak kazası için taziye açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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