Türkiye'den İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi: Bu mezalim artık son bulmalı!

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’teki müdahale ile ilgili, 'İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahalesine yönelik, "İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından İsrail polisinin cuma namazı sonrası yaptığı ve en az 20 kişinin yaralandığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart!" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.