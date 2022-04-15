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Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını kınadı.

57 Dakika Önce
2022-04-15 23:38:22
Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir. Türkiye, haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 masum sivilin yaşamını yitirmesine yol açan şiddeti kınıyoruz. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN BOZDAĞ: İSRAİL, HAKSIZ VE HUKUKSUZ SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİDİR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Filistinli 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan şiddet olayları ile İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yaptığı müdahalesine ilişkin, "İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir. Türkiye, haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail güvenlik güçlerinin, 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini ve ramazan-ı şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa'ya baskınını şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsüne ve maneviyatına yönelik saldırılar, hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplum, aldığı kararların ve imzaladığı antlaşmaların gereği sorumluklarını, daha gazla gecikmeden yerine getirmelidir. İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir. Türkiye, haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edecektir." .

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