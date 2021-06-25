DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

10 yeni fakülte daha kuruldu
Doğru Kedi Maması Seçimi
Ortega: Gözaltına alınanlar ABD ajanı
Merkel: Türkiye ile çalışmalara devam edeceğiz
Türkiye'den Honduras'a kınama
Macaristan'dan Hollanda Başbakanı Rutte'ye 'sömürgeci' suçlaması
CDC'e göre koronavirüs yüzeylerden bulaşmıyor: Aerosol bilimcisi Linsey Marr açıkladı
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Gıdı Vaser nedir Op. Dr. Arif Eroğlu tüm soruları cevapladı
Belçika 'tam aşılı' kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor
Hayalinizdeki hisse senedi sizin için çok mu pahalı? Kesirli hisse senedi ile hayalinizi gerçekleştirmek mümkün
Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı
Ukrayna, bazı Rus banka ve havayolu şirketlerine yaptırımların süresini uzattı
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın sınır ihlali iddiasını reddetti
Güney Afrika'dan, Fransız yetkililerin opera sanatçısı Yende'ye yönelik 'ırkçı' muamelesine tepki

Türkiye'den Honduras'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı. Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke olmuştu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.06.2021 08:00:38
Türkiye'den Honduras'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Honduras (Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

"Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada Honduras'a "bu hatalı adımdan" geri dönme çağrısı yapıldı.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, büyükelçilik binasının açılışını dün Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yapmıştı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş