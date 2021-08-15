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Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

1 Saat Önce
2021-08-15 06:28:52
Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, dün Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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