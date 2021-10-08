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'Türkiye'den en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ankara'nın en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını beklediğini belirtti.

1 Saat Önce
2021-10-08 00:18:59
'Türkiye'den en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum'

BM, anlaşma kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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