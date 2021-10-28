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Türkiye'den Çin'e sert tepki: Sizden ders alacak değiliz

'Suriye'de insan hakları hukukuna uyma' çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na yanıt veren Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, 'Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz' dedi.

2 Saat Önce
2021-10-28 08:16:11
Türkiye'den Çin'e sert tepki: Sizden ders alacak değiliz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'ye "Suriye'de insan hakları hukukuna uyma" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz." yanıtını verdi.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda, Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Allouk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu işgal etmekle suçladığı Türkiye'ye uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yaptı.

Büyükelçi Sinirlioğlu ise Geng'in söz konusu iddiaları üzerine, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz." dedi.

Allouk su tesisindeki problemlerin nedenine BM Genel Sekreteri'nin raporunda yer verildiğini hatırlatan Sinirlioğlu, terör örgütü PKK/YPG ile Suriye'de rejimin bu konuyu kendi ajandaları için kötüye kullandığına dikkati çekti.

Sinirlioğlu PKK/YPG'nin sahada istikrarı bozan büyük bir faktör olduğunu, sivillere ve Türkiye'ye saldırdığını belirterek, iki hafta önce Afrin'de bir bombalı saldırı sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.

Sinirlioğlu, PKK/YPG terör örgütünün Irak'taki Suriyeli Ezidilerin ve Suriyeli Kürtlerin evlerine dönmesini de engellediğini belirtti.

PKK/YPG'nin saldırılarının Suriye ile sınırlı kalmadığını ifade eden Sinirlioğlu, terör örgütünün Suriye'deki varlığını Türkiye'yi hedef almak için kullandığını kaydetti.

Çin'in, geçen hafta BM'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülkenin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ortak açıklamanın ardından BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'yi hedef alan açıklamaları dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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