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Türkiye'den aldıkları SİHA'lar çok konuşulmuştu! Kendileri yeni İHA üretecekler

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan Ukrayna'nın Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom, 1000 kilometre menzili olan İHA üretmek için harekete geçti.

2 Saat Önce
2022-10-18 09:30:32
Türkiye'den aldıkları SİHA'lar çok konuşulmuştu! Kendileri yeni İHA üretecekler

Ukrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom'un, 1000 kilometre menzilli insansız hava araçları üretme planlarını açıklaması Rus medyasında değerlendirildi.

Moskovski Komsomolets gazetesinin görüşlerini aldığı Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, “Kiev ile Moskova arasındaki mesafenin 700 kilometre olduğu düşünüldüğünde, bu drone'ların yarattığı tehdit ciddi” dedi.

Bu tür İHA'ların, Moskova'ya kadar uçarak, “kirli nükleer bomba” atabileceğinin de dile getirildiğini belirten uzman, “Kiev'de, SSCB'nin çöküşünden sonra birkaç iyi uçak yaratabilen Antonov Tasarım Bürosu ‘henüz ölmedi'. Bunlar, An-140, An-148 ve An-178. Seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere çok çeşitli uçak motorları üreten Motor Sich şirketi var” diye konuştu.

“Arsenal Oteçestva” dergisi uzmanı Aleksey Leonkov, ABD'nin de bu İHA'ların güzergah oluşturmaları ve hedefe gitmeleri içini istihbarat desteği verebileceğine dikkat çekti.

Ukroboromprom, 75 kilograma kadar silah taşıyabilen, 1000 klilometre menzilli insansız hava araçlarının üretilebileceğini açıklamıştı.

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