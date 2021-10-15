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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camide cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı.

4 Saat Önce
2021-10-15 13:39:30
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı hakkında açıklama yapıldı.

AFGANİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI: 30 ÖLÜ

Açıklamada, "Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide bugün Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz" dendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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