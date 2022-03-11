Türkiye'deki zirve Fransa'da gündem oldu! Macron hedefte

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde dün, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayı olan Melenchon, Macron'a 'beceriksiz' sözleriyle yüklenerek, 'Sürekli telefonla birilerini arıyor ama onlar Türkiye'de görüşüyor' dedi.

Savaşı sona erdirmek için diplomatik girişimler de sürerken, Türkiye'nin çabalarıyla dün kritik bir zirve gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da kritik zirvede bir araya geldi. Büyük bir merakla takip edilen zirve ve sonrasındaki açıklamalar tüm dünyada yankılandı.

FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Tarihi görüşme Fransa'da da çok konuşuldu ve cumhurbaşkanlığı seçimi yarışının da gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakiplerinden olan Jean-Luc Malenchon mevcut cumhurbaşkanına ağır sözler söyledi ve tarihi zirve üzerinden Macron'u beceriksizlikle suçladı.

"SÜREKLİ BİRİLERİNİ ARIYOR AMA..."

Luc Melenchon canlı yayında "Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir."ifadelerini kullandı. .