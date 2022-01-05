'Türkiye'de yaşayan eski SSCB'lilerin sayısı 1 milyonu aştı'

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti, Türkiye’de yaşayan Rusya vatandaşlarının sayısına dair resmi veri olmamakla birlikte, Rusça konuşulan ülkelerden olanların sayısının tahminen 1 milyonu aştığını yazdı.

RIA Novosti'nin haber analizde, iki ülke devlet başkanları Putin ve Erdoğan'ın Akkuyu'dan sonra ikinci nükleer santral konusunu görüştükleri hatırlatılarak, bu proje gerçekleşirse Rusların Karadeniz kıyısındaki Sinop ve İğneada'ya da emlak talebinin olabileceği yorumu yapıldı.

Rusların yoğun yaşadığı Antalya ve çevresini inceleyen yazıda, bazı Rusya vatandaşlarının ikamet ettikleri Rus şehirlerinde yerel siyasete bile atıldıkları hatırlatıldı.

Haberde Türkiye'de en fazla gayrımenukulü İranlı ve Iraklıların aldığı, Rusların şimdilik üçüncü sırada olduğu, 2020'de Rusların konut yatırımlarının 9,2 milyar rubleye ve üç bin adete ulaştığı vurgulandı.

Türkiye'deki sert devalüasyon sonrası ilginin arttığı belirtilirken, Antalya ve çevresinde artık "Rusça konuşulan mahalleler oluştuğu”, bazı okullarda Türk-Rus evliliklerinden olan çocukların sayısında büyük artış olduğu belirtildi.

Yazıda “Bölgede yaşayan karma aileler, yerel gelenekleri de etkiliyor. Genelde doğum günlerini kutlamayan Türkler, Ruslar sayesinde hem doğum günlerine, hem de 8 Mart Kadınlar Günü'ne daha fazla önem verir oldular. Hediyeler alınıyor, Rus gelenekleri yayılıyor” denildi.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.