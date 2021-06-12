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Türkiye'de üst düzey isimlerden Libya'ya resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üst düzey yöneticiler ile Libya’ya ziyarette bulundu.

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12.06.2021 16:33:30
Türkiye'de üst düzey isimlerden Libya'ya resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet Libya'ya gitti. Heyette Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya'ya resmi ziyarette bulunmaktadır" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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