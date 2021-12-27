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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı

Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı

Sağlık Bakanlığından 'Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2)' açıklaması yapıldı.

31 Dakika Önce
2021-12-27 22:50:40
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "https://covariants.org/per-country" internet sitesindeki grafikler referans alınarak Türkiye'de Omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberlerin yayınlandığı belirtildi. Türk Telekom

Bu haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün, internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Site yöneticileri, verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını; bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220'sinin Delta, 27'sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3 bin 344'tür. Bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2)."

Açıklamada varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden "https://www.gisaid.org" adresinden ulaşılabildiği, konuyla ilgili detaylı bilginin "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/mikrobiyoloji-haberler/kamuoyu-bilgilendirmesi.html" internet sayfasından alınabileceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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