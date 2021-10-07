DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Birçok sektör kökten değişecek
Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Almanya ve Danimarka, DEAŞ kampından 37 çocuk ve 11 kadını ülkeye getirdi
Mafya babası Al Capone’un özel eşyaları açık arttırmada satılacak
Suriyeliler oy verip maaş alıyor mu?
İstanbul Finans Merkezi'nin ana misyonu
Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi
Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
'Sinirden vurup vurmadığımı hatırlamıyorum'
İspanya'daki Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları 431 hektarlık alanı kapladı
İngiltere’de konut fiyatları en yüksek seviyede
Coğrafi işaretli 'Geyve ayvası' ağaç başı 100 kilo veriyor
Ankara Üniversitesi’nden her sabah sıcak çorba
Burhan Akbudak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Lavların kapladığı alan 40 km'ye yaklaştı

TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

11 Dakika Önce
2021-10-07 21:11:31
Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

 

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 240 oldu.

 

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,56 olarak kayıtlara geçti.

 

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 111 milyon 674 bin 310'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 283 bin 112 doz aşı uygulandı.

 

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

 

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş