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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

23 Saat Önce
2021-08-05 21:36:23
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,32 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 445 bin 336'sı birinci doz, 28 milyon 133 bin 21'i ikinci doz, 5 milyon 322 bin 877'si üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Siirt, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Tedbirlere uyun, aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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