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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi.

3 Gün Önce
2021-08-02 21:48:28
Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,28, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 41 milyon 142 bin 569'u birinci doz, 27 milyon 624 bin 886'sı ikinci doz, 5 milyon 42 bin 22'si üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 809 bin 477'ye yükseldi.

En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olmak üzere 10'a yükseldi.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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