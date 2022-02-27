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Türkiye boğazları kapattı mı? Zelenski boğazlar paylaşımı | Zelenskiy Türkiye teşekkür mesajı

Türkiye boğazları kapattı mı? Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Türkiye'ye teşekkür için attığı twit kafaları karıştırdı. Akıllara 'Türkiye boğazları kapattı mı?' sorusu geldi. Peki ama Zelenski'nin Türkiye teşekkür mesajı neydi? Zelenski boğazların kapatılması için hangi twiti attı? İşte merak edilen boğazlar haberi...

1 Saat Önce
2022-02-27 09:37:47
Türkiye boğazları kapattı mı? Zelenski boğazlar paylaşımı | Zelenskiy Türkiye teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Türkiye'ye teşekkür için attığı twit kafaları karıştırdı. Akıllara "Türkiye boğazları kapattı mı?" sorusu geldi. Peki ama Zelenski'nin Türkiye teşekkür mesajı neydi? Zelenski boğazların kapatılması için hangi twiti attı? İşte merak edilen boğazlar haberi...

Türkiye boğazları kapattı mı?

Zelenskiy yaptığı paylaşımda; "Güçlü destekleri için dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve diğer insani ile askeri yardımlar bugün Ukrayna için çok önemli. Ukrayna halkı bunu hiçbir zaman unutmayacak." sözlerine yer verdi.

Kısa süre sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, Boğazların Rus gemilerine kapatıldığına ilişkin Ankara'dan herhangi bir uyarı alınmadığı belirtildi.

Türkiye'de boğazlar kapatılmadı. Yetkililer konuyla ilgili herhangi bir kararın, taraflarına iletilmediğini belirtti. Aynı şekilde boğazları kapatmanın Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler için Montrö Anlaşmasının bir ihlali olacağı da eklendi.

Zelenskiy Türkiye teşekkür mesajı

zelensiky türkiye boğazlar paylaşımı .

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