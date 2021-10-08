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Türkiye, Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

2 Saat Önce
2021-10-08 22:12:50
Türkiye, Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kunduz'daki camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısı nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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