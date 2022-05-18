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Türkiye-ABD ortak açıklaması

Türkiye-ABD ortak açıklamasında, 'Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır.' denildi.

35 Dakika Önce
2022-05-18 23:09:07
Türkiye-ABD ortak açıklaması

Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır." denildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlarıyla ilgili, "Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi

Öte Yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile stratejik mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

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Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Blinken ile görüşmesinin ardından Türk gazetecilerle bir araya geldi.

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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile stratejik mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını söyledi.

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ABD ile Türkiye arasındaki F-16 satışı konusundaki görüşmelerinin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı. AA .

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