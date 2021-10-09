'Türkiye, 40 adet F-16 talep etti' iddialarına ABD'den yanıt

Reuters, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı almak için teklifte bulunduğunu yazmıştı. F-16 konusuyla ilgili ABD'den açıklama geldi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 Block 70 alımı için Abd'ye talepte bulunduğunu iddia etmişti. Muhtemel anlaşmaya dair başvurunun sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedilmişti.

"BAKANLIK RESMİ BİLDİRİM OLANA KADAR YORUM YAPAMAZ"

F-16 konusuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Politika gereği, Bakanlık, önerilen savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar onaylamaz veya yorum yapmaz" dedi.

Satın alma ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra da ABD Kongresi'nden onay alması gerekecek.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARTILMIŞTI

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100'ün üzerinde F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.