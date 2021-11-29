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Türkçe adı 'Büyükbaba Karaçam', 2 bin 600 yaşından büyük!

Arjantin'in 2 bin 600 yaşından büyük ağacı 'El Alerce Abuelo' çağlara meydan okuyor

21 Dakika Önce
2021-11-29 18:01:27
Türkçe adı 'Büyükbaba Karaçam', 2 bin 600 yaşından büyük!

Güney Amerika ülkesi Arjantin'deki Los Alerces Ulusal Parkı'nda bulunan dünyanın en yaşlı ağaçlarından "El Alerce Abuelo" isimli karaçam türü ağacın yaşı 26 asrı aşıyor.

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Latince adı "Fitzroya cupressoides" olan 2 bin 600 yaşını aşkın karaçam türü ağacın bulunduğu ulusal park, başkent Buenos Aires'e yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta ülkenin güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Esquel şehri yakınlarında bulunuyor.

"Büyükbaba Karaçam"

Adının Türkçe karşılığı "Büyükbaba Karaçam" olan ve "Bin yıllık karaçam" olarak da bilinen, nesli tükenme tehlikesi altındaki "El Alerce Abuelo" yaklaşık 57 metrelik boyu ve ortalama 2,8 metrelik çapıyla 2 bin 600 yıldan fazladır çağlara meydan okuyor.

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Los Alerces Ulusal Parkı'nda turist rehberi olarak görev yapan Alicia Eliçabe, ulusal parkın 2017'de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındığını söyledi.

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Eliçabe, "Bu ulusal park, karaçamları (Alerce) korumak için kuruldu. Burada gördüğünüz örnek 2 bin 600 yaşında, hala yeşil, hayatta ve büyümeye devam ediyor. Bu parkta 4 bin yaşına varan farklı karaçam ağaçları da var. Ayrıca, 'Alerce' dünyanın en uzun yaşayan ikinci ağaç türü olarak kabul ediliyor." dedi.

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Öte yandan, dünyanın en uzun yaşayan ağacının ise ABD'nin California eyaletinde dağlık bölgede yaşayan 5 bin yaşını aşan "Pinus longaeva" türü bir çam ağacı olduğu biliniyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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