Türk toprağından Türkiye’yi tehdit ettiler! İskeçe’de ABD-Yunan tatbikatı

Yunanistan ile ABD’nin Ege’de tansiyonu yükselten tatbikatları devam ediyor. İki ülkenin ‘Olimpik İşbirliği 2022’ adlı ortak askeri tatbikatı Türk nüfusun yoğun olduğu Batı Trakya’nın İskeçe şehrinde bulunan ‘Petrohori’ (Kayalar köyü) atış talim sahasında başladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'nin hemen yanıbaşındaki Yunanistan'daki Dedeağaç'ı adeta cephaneye çeviren ABD, şimdi de İskeçe şehrinde Yunanistan'la ortak tatbikata başladı.

21 Ekim'e kadar sürecek tatbikata, Yunan Kara Kuvvetleri'nden birlikler ve ABD Kara Kuvvetleri'nden tank, helikopter ve yaklaşık 200 asker katılıyor. Mısır ile Kıbrıs Rum Kesimi ise tatbikatı gözlemci olarak izliyor. Tatbikat senaryoları, Yunan ve Amerikan tankları ile helikopterlerinin saldırı ve savunma operasyonları ile gerçek mermilerle temsili hedeflerin vurulmasını da öngörüyor.

200 ABD ASKERİ KATILDI

Tatbikata katılan yaklaşık 200 ABD askerleri 1. Tabur, 502. Piyade Alayı, 2. Tugay Muharebe Timi, 101. Hava İndirme Tümeni (Saldırı helikopterleri), Charlie bölüğü, 1. Tabur 8. Piyade Alayı, 3. Zırhlı Tugay ve V pozisyonuna yerleştirildi. Tatbikata Leopard ve Abrams tanklarının yanı sıra, Skorsky, Apache, KiowaWarriors, Chinook helikopterleri de katılıyor.

YUNAN MEDYASI: TÜRKİYE'YE MESAJ

Yunan-Amerikan Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen “Olimpik İşbirliği” tatbikatının ilki geçen yıl düzenlenmişti. Ta Nea gazetesi, bu yılki katılımın daha büyük olduğunu belirterek, tatbikatın aynı zamanda “Türkiye'ye de bir mesaj” olduğunu yazdı.