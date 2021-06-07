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Türk SİHAları bu kez Fransız medyasında

Fransız gazeteci Benaouda Abdeddaïm, SİHA'ların Suriye ve Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdiğini, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı etkili olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları ile Ermenistan'a karşı güç kazandığını da ifade etti.

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07.06.2021 15:40:44
Türk SİHAları bu kez Fransız medyasında

Fransız gazeteci Benaouda Abdeddaïm, Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımları, BFM Business kanalında katıldığı programda anlattı.

Gazeteci Abdeddaïm, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarına değindi.

Benaouda Abdeddaïm, geçen sene Libya'da kullanılan Kargu-2 dronunun Birleşmiş Milletler raporunda anıldığını hatırlattı; bir çatışma bölgesinin, ilk defa insan tarafından kontrol edilmeden, tamamen otonom çalışan bir hava aracıyla hedef alındığına dikkat çekti.

Karabağ vurgusu

SİHA'ların Suriye ve Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdiğini, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı etkili olduğunu söyleyen Abdeddaïm, Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları ile Ermenistan'a karşı güç kazandığını da ifade etti.

Fransız gazeteci, NATO ülkesi Polonya'nın da Bayraktar TB2 satın aldığını belirtti.

Abdeddaïm, Türk hükümetinin, terör örgütü PKK ve bölgesel askeri tehditlere karşı ABD ve İsrail'in İHA ve alt bileşenlerini satmaması üzerine, kendi araçlarını ürettiğini kaydetti.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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