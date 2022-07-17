Türk SİHA'larının Ukrayna'daki başarısı Rusları harekete geçirdi

Türkiye’nin ürettiği ve geliştirdiği SİHA’ların Ukrayna'da Rusları zor durumda bırakması Moskova'yı harekete geçirdi. Beyaz Saray’nın iddiasına göre Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran'ın silahlı insansız hava araçlarını incelediğini duyurdu.

Dünya gündemine oturan gelişmeye göre Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran'ın silahlı insansız hava araçlarını incelediğini ve yakın zamanda çok sayıda SİHA alımı yapacağı öne sürüldü.

Türkiye'nin ürettiği ve geliştirdiği SİHA'lar Rusya-Ukrayna savaşında, Rus tarafını zor durumu düşürmüş ve büyük zayiat verdirmişti. Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'ları savaşta büyük başarı ortaya koymuştu. Beyaz Saray'nın iddiasına göre ise Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran'ın silahlı insansız hava araçlarını incelediğini duyurdu.

Beyaz Saray, Rus yetkililerin İran'ın merkezindeki bir hava üssünü son haftalarda en az iki kez ziyaret ederek, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Tahran'ın “Silahlı İnsansız Hava Aracı” (SİHA) sistemlerini incelediğini bildirdi.

YAKIN ZAMANDA İRAN'IN

SİHA'LARI RUSLARA TANITILDI

Beyaz Saray, istihbarat raporlarına dayanarak, İran'ın, Rus yetkililere silah taşıyan dronlarını Kashan Üssü'nde 8 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde tanıttığını duyurdu.

Eski İranlı bir diplomat olan Mehrdad Khonsari geçtiğimiz yıl TRT World'e verdiği demeçte, İran'ın söz konusu üste milislere SİHA eğitimleri verdiğini belirtmişti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE GÖRE

İKİ KERE RUSLAR İNCELEME YAPTI

İstihbarat raporuna göre, uydudan gelen veriler, bir Rus heyetini taşıyan uçağın beklediği hava üssünde “Shahed-191” ve “Shahed-129” tipi dronlar sergilenirken ve havada uçarken görüntüleniyor.

RUSYA 100'ÜN ÜZERİNDE SİHA ALIMI YAPACAK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada ABD yönetiminin İran hükümetinin Rusya'ya birkaç yüz adet SİHA vermek için hazırlandığı bilgisine sahip olduğunu bildirdi.

Sullivan, “resmi bir Rus heyetinin yakın zamanda İran'da SİHA'ları incelediğini değerlendiriyoruz. Haziran ayında çekilen ve Rus hükümet heyeti ve İran'ın SİHA'larıyla ilgili bu görüntüler, İran'ın SİHA'larına yönelik Rusya'nın ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.” dedi.

RUS ASKERİNE SİHA EĞİTİMİ VERİLECEK

Sullivan, geçen hafta İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yüzlerce SİHA göndereceği ve ilaveten Rus askerlerine SİHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, cuma günü Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde bu iddiaları yalanlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ülkelerini kapsayan gezisinde İran konusu gündemin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Kaynak: trhaber.com