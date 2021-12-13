Türk SİHA'larına övgü: 'Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi, tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi'

ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu olan Samo Burja, kaleme aldığı bir raporda Türk SİHA'larını yazdı. Burja, 'Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi ve SİHA'ların tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı.' ifadelerini kullandı.