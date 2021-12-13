Türk SİHA'larına övgü: 'Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi, tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi'
ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu olan Samo Burja, kaleme aldığı bir raporda Türk SİHA'larını yazdı. Burja, 'Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi ve SİHA'ların tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı.' ifadelerini kullandı.
2021-12-13 09:36:08
Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Türk SİHA'larına bir övgü de ABD'den geldi.
Merkezi ABD'nin San Fransisco şehrinde bulunan Bismarck Analysis isimli şirket, Türk SİHA'larına övgüler yağdırarak,"Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi, tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi" dedi.
Şirketin kurucusu Samo Burja isimli sosyolog-siyaset bilimci, 9 Aralık 2021'de Türk SİHA'ları hakkında dikkat bir yazı kaleme aldı.
"BEKLENMEDİK BİR OYUNCU ÇIKAGELDİ"
Burja'nın kaleme aldığı ve 'Türkiye'nin SİHA Sektörü, Dünyada Hava Gücünü Değiştiriyor' başlığını taşıyan rapor niteliğindeki yazıda Türkiye'nin dünyadaki oyunları nasıl bozduğu gözler önüne sürülüyor.
Bismarck Analysis'in kurucusu yazısında, "SİHA'lar, bir zamanlar Batı'nın hava üstünlüğünün bir simgesiydi. Bir anda beklenmedik bir oyuncu çıkageldi (Türkiye) ve SİHA'ların tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Türk SİHA'ları, dünyada hava gücü kapsamını dönüştürüyor, Türk çıkarlarını ve amaçlarını genişletiyor."
Burja, raporunda ayrıca "Türkiye, sanayi politikasını yerel teknik yeteneklerle birleştirerek drone geliştirmede öncü konuma ulaştı." tespitinde de bulundu.
Kaynak: SuperHaber
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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