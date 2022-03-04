'Türk-Rus savaşı çıkar! Bunu deneyecekler!'

Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna savaşındayken Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Karagül, şok edici bir senaryoyu ortaya attı. İçinde bulunduğumuz süreçte, “yanlış ateşlenmiş” bir füzenin bir Türk gemisini vurabileceği ya da bir Rus uçağının düşürülebileceğini ifade eden Karagül, 'ABD ve Avrupa bunu mutlaka deneyecektir' dedi.

İşte Karagülün o yazısı;

Türkiye; Batı'ya asla güvenmez, güvenemez. Türkiye'nin yerinde olan hiçbir ülke böyle bir güveni inşa edemez. Çünkü son on yılda yaşadıklarımız bin yıla bedel. Aslında bin yıldır Anadolu'da yaşadıklarımızın 21. yüzyıla taşınmış hali, tekrarı.

Anadolu'ya girdiğimiz günden bu yana, Bizans'la yüzleştiğimizden bu yana bu kader hiç değişmedi. Hala Bizans'la yüzleşiyoruz biz. Müslüman Türkler, büyük bir güç olarak bu coğrafyaya aktığı gün bu hesaplaşma başladı ve devam ediyor. Onlar, o günden bu yana bizi Anadolu'dan sürme hayallerinden hiç vazgeçmediler.

BATI İLE ARAMIZIN İYİ OLDUĞU TEK DÖNEM. TÜM ZAMANLAR ÇATIŞMA VE MÜDAHALEDİR.

Batı ile aramızın iyi olduğu tek dönem, iki durum var: Osmanlı'yı dağıtıp Türkiye Cumhuriyeti'ni vesayet altına aldıkları dönem. Bir de; Avrupa-Rusya savaşlarının yaşandığı dönemlerde bize yakın durdular. Bunların dışındaki tüm zamanlar çatışma ile geçti. Çünkü bizi tehdit görmekten asla vazgeçmediler.

Şimdi aynı şey tekrarlanıyor. Türkiye vesayetten çıktı, uyandı, kendine geldi, yolunu çizdi, ABD ve Avrupa dışında bir güç inşasına girişti. Her ne kadar Batılı kurumların ve ittifakların içinde olsa da, Türkiye derhal ve yeniden tehdit olarak tanımlandı. İtiraf edilmese de, bu tehdide bağlı müdahaleler yapıldı. Yine çatışmalar tarihine dönüldü.

KIRIM SAVAŞI TUZAĞI. İŞTE O MÜDAHALELER!

Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz bu çerçevede müdahaleydi. Suriye'de Türkiye karşıtı terör ordusu kurma böyle bir müdahaledir. Ortadoğu'da Türkiye karşıtı Arap cephesi (şimdi dağıldı) böyle bir müdahale için kuruldu.

“Siyasi terörizm” olarak görülebilecek “içeriden müdahale cephesi”nin kurulması, bir sonraki müdahalenin işaretleridir.

İşte tam bunlar olurken Avrupa-Rusya krizi yeniden patladı. Daha dün bu müdahaleleri yapan, “Türkiye'yi durdurma” planını açık eden Avrupa ve ABD birden tavır değiştirdi.

Kırım Savaşı modeline geçti. Türkiye'yi sahaya sürmek, Türkiye-Rusya savaşı çıkarmak, iki ülkeyi de birbiriyle çatıştırarak durdurmak için ittifak ilişkilerini kullanmaya, inanılmaz tahrikler yürütmeye başladı.

DÜNYA SAVAŞI KOPABİLİR. ‘RUSYA'CI VEYA ‘UKRAYNA'CI TİYATROSU OYNAYAMAYIZ.

Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin çok ötesinde, çok karmaşık güç çatışmalarını çağıran bir kriz. ‘Rusya'cı ya da ‘Ukrayna'cı olmak, işgal edenden yana ya da işgal edilenden yana olmak kolay.

Günlük enformasyon salgınının ötesine geçip, ölümcül gerçekleri tartışmanın, tarihi ve jeopolitik çatışma alanlarının nerelere uzanacağı üzerinde düşünmenin çok zor olduğu bir dönem.

Ama bunu yapmak zorundayız. Bunu Türkiye için, coğrafyamız için, Karadeniz'imiz için, geleceğimiz için yapmak zorundayız. Bu saatten sonra atılacak her adım, yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Topyekun savaşın, Doğu-Batı çatışmasının, nükleer krizlerin konuşulduğu, 3. Dünya Savaşı söylemlerinin yükseldiği, Batı'nın korkularının kabusa döndüğü, bütün çılgınlıklara kapı aralayan bir dönem başladı.

PUTİN'İN ÖZGÜVENİ, RUSYA'NIN KORKUSU. İŞ TAM BİR AVRUPA SAVAŞINA DÖNECEK.

Artık Birleşmiş Milletler (BM) yok. Artık uluslararası kurumlar yok. Artık ülkeleri sınırlayan uluslararası sözleşmeler yok. Artık Batı'nın tek yanlı küresel düzeni yok. Dünya, Doğu-Batı diye tam ortadan bölündü. Bunun bir daha dönüşü yok.

Rusya çok büyük bir hata yaptı. ABD ve Avrupa'nın tuzağına düştü. Belki Putin'in gururu ve özgüveni, belki Rusya'nın Batı'dan yaklaşan tehdit korkuları Ukrayna işgalinin temelini hazırladı. Moskova, bu işi daha kolay yürüteceğini sandı. Suriye'de, Libya'da, Kırım'da olduğu gibi bir senaryoya inandı.

Ama çözülmekte olan Avrupa'yı birleştirdi. NATO'ya can verdi. Avrupa'nın korkularını harekete geçirdi. Bu korkuyu daha da kendine yaklaştırdı. Şu an Rusya'nın ve Avrupa'nın korkuları savaşıyor. Bu korku, bu paranoya dünyayı büyük bir yıkıma, kabusa sürükleyebilir. Ukrayna savaşı tam bir Avrupa savaşına dönebilir.

BAŞKA HANGİ ÜLKELER SAVAŞA SÜRÜKLENECEK?

ABD ve İngiltere, ısrarla bu savaşı provoke etti. Rus tehdidi Baltıklardaydı. İngiltere'yi sıkıştırıyordu. Bir yerde patlayacaktı. Orta Asya'da patlatmak istediler. Kazakistan'ı karıştırdılar. Olmadı Ukrayna'da patlattılar.

Bu da yetmezse Litvanya'yı, Polonya'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı savaşa sürecekler. Avrupa'nın Doğu sınırlarının tamamı savaş alanı olacak.

ABD ve Avrupa'nın en önemli ajandası Türkiye'yi savaşa sürmektir. ABD'den sonra NATO'nun en büyük gücü ile Rusya'yı durdurmaktır. Bu yüzden de savaşı Ukrayna savaşı olmaktan çıkarıp Karadeniz Savaşı'na dönüştürmektir. Bunu başardıkları an Türkiye'nin savaşın dışında kalmasının neredeyse imkansız olacağını biliyorlar.

KARADENİZ'DEN KAFKASLAR'A TÜRKİYE-RUSYA SAVAŞI PLANI

Karadeniz Avrupa-Rusya savaşının, Doğu-Batı savaşının, NATO-Rusya kavgasının savaş alanı olmamalı. Basra Körfezi'ne, Kızıldeniz'e, Doğu Akdeniz'e dönüşmemeli. Bu, sonsuz çatışmalar demektir. Eğer bunu başarırlarsa ikinci adımda Türkiye'yi Güney'den tekrar vurmaya başlayacaklardır.

ABD ve Avrupa, Karadeniz'de başlayıp Kafkaslar'a uzanan Türkiye-Rusya savaşı planlıyor. Ukrayna savaşı başlamadan önce kafalarında bu zaten vardı. Adım adım buna yol yapıyorlar. Rusya'yı Ukrayna'da durduramazlarsa Türkiye'ye çok yoğun baskı yapacaklar. Bu artık açık, net.

TÜRKİYE İLE RUSYA SAVAŞSIN. AVRUPA RAHAT ETSİN, ÖYLE Mİ?

ABD ve Avrupa'nın hesabı şudur: Türkiye ile Rusya'yı savaştır. Kenara çekil, seyret. İki ülke birbirini yorsun, tüketsin, saf dışı kalsın. Batı, iki ülkeyi durdurmayı da birbirlerine havale ediyor. Hiçbir şey yapmadan kendilerini korumuş olacaklar.

Şundan emin olalım. Eğer Batı, Rusya'yı dizginler, durdurur, çaptan düşürürse ikinci adım olarak Türkiye'ye yönelecek. Türkiye'yi safdışı etmek için bütün mekanizmaları harekete geçirecek. NATO için kılıç sallayan Türkiye, NATO'nun kendisi için nasıl bir silaha dönüşeceğini görecek.

ZELENKİY SORUMSUZ. PUTİN İKNA EDİLMELİ

Türkiye;

1- Karadeniz Savaşı çıkması mutlaka ama mutlaka engellenmeli.

2- Türkiye-Rusya savaşı planını boşa çıkarmalı.

3- Ateşkes için elinden ne geliyorsa yapmalı.

4- Erdoğan-Putin'i mutlaka ama mutlaka ikna için zorlamalı.

5- İşgale karşı durmalı ama Rusya ile düşman olmamalı.

6- ABD ve Avrupa'nın tahriklerine sınır koymalı.

7- Zelenskiy'nin sorumsuz şovlarına prim vermemeli.

8- “Ortadoğu Normalleşmesi”ni çok çok hızlandırmalı.

9- İç kamuoyunun heyecanına hakim olmalı.

BAŞKALARININ KANI ÜZERİNDEN REFAH DÜZENİ AHLAKSIZLIĞI SON BULSUN

10- Rusya önyargımız, Avrupa ve ABD yakınlığımız bizi yanlışa sürüklememeli.

11- Tam da Türkiye büyük bir güç sıçraması yaptığı dönemde, bu krizin bizi tekrar Batı vesayetine sokmasına ortam hazırlanmamalı.

12-Türkiye, Avrupa'nın kurşun askeri, cephe ülkesi olmamalı.

13- Avrupa için savaşa sürüklenen ülkeler ve milletler büyük yıkımlar yaşadı. Bunu bugün Ukrayna'da görüyoruz. Türkiye bu tuzağa düşmemeli.

14- Bırakın Avrupa kendini savunsun. Başka milletlerin kanı üzerinden refah düzeni kurma ahlaksızlığı artık son bulsun.

BİR FÜZE ‘YANLIŞLIKLA' TÜRK SAVAŞ GEMİSİNİ VURABİLİR… BATI PROVOKASYON DENER!

15- Otuz yıldır, çok ağır güvenlik krizleri yaşadık. Hiç birinde Avrupa'yı yanımızda görmedik. Tam tersi, Türkiye karşıtı cephede yer aldılar. Terör cephelerini bile silahlandırdılar. Bu oyun artık son bulsun.

16- Türkiye hiçbir şekilde bu savaşa dahil olmamalı. Hiçbir şekilde asla gerçekleşmeyecek vaatlere prim vermemeli.

17- Şu an için en önemli tehlike Karadeniz'de bir provokasyondur. Ve kuvvetle muhtemeldir. “Yanlış ateşlenmiş” bir füze bir Türk gemisini vurabilir. Bir Rus uçağı düşürülebilir. Bir NATO füzesi Rus gemisine isabet edebilir. ABD ve Avrupa bunu mutlaka deneyecektir.

TÜRKİYE AKILDIR. YENİ BİR GÜÇ SIÇRAMASI YAPACAKTIR.

18- İşte o zaman iş çığırından çıkar. Bu halde bile Türkiye asla ve asla doğrudan savaşa girmemeli.

19- Otuz yıldır Müslüman dünya büyük savaşlar yaşadı. Milyonlarca insan öldü. Şehirler, ülkeler yıkıldı, yağmalandı. Şimdi ilk kez savaş Avrupa kapılarında.

20- Eğer Türkiye, yükselişini devam ettirecekse, kendini küçültecek, bitirecek bu karmaşadan sağlam adımlarla çıkmalı. Bunu yapabilirse çok büyük bir güç sıçraması yapacaktır. Yepyeni bir güç olarak küresel sahnede yerini alacaktır.

21- Türkiye akıldır. İmparatorluklar aklına güveniyoruz. .