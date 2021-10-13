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TIMETURK / DÜNYA / ‘Türk ordusunu bekliyoruz’

‘Türk ordusunu bekliyoruz’

Cerablus eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, “Münbiç'te, Kobani'de, Surrin'de, Rakka'da hatta Haseke'de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor... Çiçeklerle, güllerle karşılayacaklar” açıklamasında bulundu.

1 Gün Önce
2021-10-13 15:10:48
‘Türk ordusunu bekliyoruz’

Cerablus eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarının PYD'nin sözde yöneticisi İlham Ahmed'in Moskova ve Washington'a eylülde gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra arttığına dikkat çekti.

Aslan el-Laz, Suriye'deki son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi.

Aslan el-Laz, şöyle konuştu: "PKK/PYD, Halep'in kuzey doğusunda, Fırat'ın doğusunda terör eylemleri gerçekleştiriyor. Terör örgütü, Barış Pınarı bölgesinde, Rasulayn, Tel Abyad ve Cerablus, El-Bab bölgelerinde Türk güçlerini ve huzur içinde yaşayan halkı hedef aldı.

TALİMATLA DÖNDÜ

Terör örgütü PKK/PYD sözde yöneticisi İlham Ahmed, Moskova ve Washington'a gitti. Döndükten sonra Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın kuzey doğusunda terör eylemleri çok arttı. Ahmed'in burada talimatlar aldığı, ittifaklar yaptığı muhakkak. Operasyonun nerede, ne zaman başlayacağını Türk ordusu belirleyecek. Tel-Rifat, Ayn el-Arap, Sırrin, Şuyuh bölgelerinden daha fazla saldırı gerçekleşiyor. Terör örgütü daha çok güvenli bölgeye Münbiç'ten bombalı araç ve motosikletleri gönderiyor Münbiç'te, Kobani'de, Surrin'de, Rakka'da hatta Haseke'de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaklardır. Hiçbir suçu olmayan insanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor. Gençler zorla örgütte katılması için götürülüyor."

Kaynak: Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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