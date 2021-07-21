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TIMETURK / DÜNYA / Türk F-16’sından Polonya’da Rus uçağına ilk önleme

Türk F-16’sından Polonya’da Rus uçağına ilk önleme

NATO Müttefik Hava Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Malbork Hava Üssü’nden kalkış yapan Türk Hava Kuvvetleri bağlısı F-16 savaş uçaklarının ilk önleme uçuşunu icra ettiği belirtildi.

2 Saat Önce
2021-07-21 15:39:40
Türk F-16’sından Polonya’da Rus uçağına ilk önleme

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Yapılan açıklamada NATO'nun Hava Polisliği görevi kapsamında Türk F-16'ları bugün kimliği bilinmeyen bir uçağa karşı ilk önlemesini gerçekleştirdiği aktarıldı. Paylaşılan görüntüler Türk F-16 savaş uçağı tarafından önlemesi yapılan Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen Ilyushin Il-20M elektronik ve sinyal istihbarat uçağı görülüyor.

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4 Türk F-16 savaş uçağı Polonya'da

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada,

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, “Geliştirilmiş Hava Polisliği” görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.” ifadelerine yer verilmişti.

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NATO Müttefik Hava Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Balıkesir, Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nden kalkan dört adet Türk Hava Kuvvetleri bağlısı F-16 savaş uçağının 6 Temmuz 2021 Salı günü Polonya'daki Malbork Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi. Eylül 2021 ortalarına kadar 78 kişilik Türk Hava Kuvvetleri birliği, NATO'nun bölgedeki Hava Polisliği misyonunu desteklemek için Malbork Hava Üssü'nde konuşlanacak.

F16-türkiye-polonya-rusya

NATO açıklamasında Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki NATO Hava Polisliği'ne ikinci kez savaş uçağı katkısı sunduğu belirtilirken ve Polonya'nın Malbork kentine ilk kez konuşlanma gerçekleştirildiği vurgulandı.

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Polonya'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları için imzalar atıldı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı BayraktarTB2, Polonya'ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Bayraktar TB2 tedarikinin toplam maliyeti yaklaşık 67 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Bahse konu tedarikin ilk kafilesinin 2022 sonunda, tamamının ise 2024 sonunda Polonya Silahlı Kuvvetlerine teslimatının tamamlanacağı belirtiliyor.

DefenceTurk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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