'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, ne dersin Musk?'

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

(foto: YeniŞafak)

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından "1. Dron Savaşı" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu tweet'in altında bir kullanıcı, "Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" diyerek Musk'a soru yöneltti. Musk gelen soruyu cevapladı.

Son yıllarda meydana gelen savaşlarda İHA ve SİHA'lar büyük bir rol oynuyor. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşlarında İHA'lardan fazlasıyla fayda sağlandı. Bayraktar İHA'lar ise bu dönemin en başarılı Drone'ları arasında gösteriliyor.

MUSK'IN PAYLAŞIMI

Dünya savaşların gidişatını belirleyen İHA'ları konuşurken Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "1. Drone Savaşı" notunu yazdı.

"SİLAH YAPMALI MIYIM? HAYIR"

Musk'ın bu paylaşımının altına ise bir kullanıcı, "Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" diyerek bir soru yöneltti. Musk bu soruya "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır." cevabını verdi.

Musk daha önce "35'lerin İHA'lar karşısında geleceği yok, gelecek İHA'ların" demişti... .