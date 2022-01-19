Türk dostu olduğunu bir kez daha gösterdi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Twitter hesabından, sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı.

Gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.

Videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan esnafın ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya Türkçe, "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı." dediği duyuluyor.

AA muhabirinin ulaştığı Brooklyn'deki Türk esnaf Samet Savaşçı, "(Eric Adams) Brooklyn Belediye Başkanıyken de devamlı bizden alışveriş yapardı. O akşam da geçerken uğradı selam verdi. Sohbet ettik." dedi.

Türk dostu bir Amerikalı olarak bilenen Eric Adams, Belediye Başkanı seçildikten sonra yabancı basında ilk röportajını Anadolu Ajansına vermiş, Türk toplumu ile ilişkilerini sürdürmek istediğini ve başta Kapadokya olmak üzere Türkiye'de ziyaret etmek istediği birçok yer olduğunu söylemişti. .