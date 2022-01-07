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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ''Kazakistan'' hamlesi

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

1 Saat Önce
2022-01-07 13:23:55
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ''Kazakistan'' hamlesi

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının Kazakistan gündemiyle 11 Ocak'ta bir araya geleceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi.

Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022'de çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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