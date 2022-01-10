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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan görüşmesinin detaylarını açıkladı

1 Saat Önce
2022-01-10 14:30:48
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TDT Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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