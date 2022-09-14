Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ''Azerbaycan'' açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda yaşamını yitiren Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

TDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Bağdad Amreyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır boyunca 'Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin askeri provokasyonlarından endişe duyduğunu' ve bunu kınadığını belirtti.

Amreyev, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin önemine değindi.

Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına desteğini yineleyen Amreyev, Ermenistan'ı, iki komşu ülke arasında varılan mevcut anlaşmalara uymaya davet etti.

Amreyev, "Sekretarya, can kayıpları nedeniyle şehitlerin ailelerine, kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı. .