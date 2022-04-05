DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hindistan: 2,6 milyar aboneli 22 YouTube kanalı engellendi
Nisa bebeğin annesi tutuklandı
Bakan Koca'dan 'Nisa Bebek' açıklaması
Teravih namazı tek başına kılınabilir mi?
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!
Bitcoin Günlük Görünüm: Kripto paralar boğa sezonuna girdi mi?
Lavrov: Buça'daki görüntüler müzakerelere karşı uyduruldu
Bakan Nebati’den enflasyon-faiz-dolar açıklaması
Zelenskiy: Türkiye’nin liderliğine güveniyoruz
Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü
Bakan Kurum: TOKİ dünya rekoru kırmıştır
ATAK, Filipinler'de uçacak
'ABD için yıkıcı, dünyanın en tehlikeli adamı'
Mutfak tüpüne zam mı geldi? Mutfak tüpü kaç TL oldu?
Çekya, Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri döndüğü açıklandı.

1 Saat Önce
2022-04-05 23:01:11
Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği 11 Mart'ta geçici olarak Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş