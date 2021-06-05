Türk-Boşnak dostluğundan rahatsız oldular

Avusturya'da 600 cami ve müslümanlara ait çeşitli kurumların fişlendiği İslamofobik dijital harita, Türk ve Boşnaklar arasındaki dini kurumlar arasındaki güçlü iş birliğini de tehdit olarak listeledi.

Avusturya'da 600 cami ve müslümanlara ait çeşitli kurumların fişlendiği İslamofobik dijital harita, Türk ve Boşnaklar arasındaki dini kurumlar arasındaki güçlü iş birliğini de tehdit olarak listeledi.

Avusturya'nın aşırı sağcı lideri Sebastian Kurz iktidarınca kurulan "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" tarafından hazırlanan “İslam Haritası”, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bosna Hersek İslam Birliği ile iyi ilişkileri ve Müslüman Boşnak cemaatleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfuzunu tehdit olarak tanımladı.

Tepkiler üzerine bir süre önce erişime kapatılan “Islam-Landkarte (İslam Haritası)”, Avusturya'da Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti'ne bağlı olarak faaliyet gösteren 39 Boşnak cemaatine ilişkin bilgilere de yer verdi.

Bosna Hersek İslam Birliği ve Reis-ul Ulema Husein Kavazoviç'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfuzu altında olduğu ileri sürülen belgede Kavazoviç'in Erdoğan'a ilişkin dostça açıklamalarına dikkat çekildi.

Avusturya'daki Boşnak cemaatlerinin Türk kuruluşları ATİB ve Milli Görüş ile yakın ilişkiler kurduğu vurgulanan belgede bu ilişkilerin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bosna Hersek İslam Birliği arasındaki yakın ilişkiyi yansıttığı kaydediliyor.

Avusturya'da yaşayan Müslümanlar, söz konusu haritayı Müslümanlara ait kuruluşları "gözlem" adı altında fişleme çalışması olarak tanımlıyor. Müslüman aktivistler, Avustuya hükümetinin Müslümanlara ait kurumların adres ve diğer bilgilerini paylaşmak suretiyle bu kurumları hedef gösterdiğini ileri sürüyor.

Avusturya hükümeti, İslamofobik harita yoluyla Müslümanları potansiyel tehlike olarak damgalamakla itham ediliyor.

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.