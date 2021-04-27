Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Yannis Lagos'un parlamentodaki dokunulmazlığı oy çokluğuyla kaldırıldı.

Avrupa Parlamentosu'na ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen ve kağıt üzerine basılı Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Yannis Lagos'un parlamentodaki dokunulmazlığı oy çokluğuyla kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Avrupa Parlamentosu'na (AP) ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen Yunan milletvekili Yannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumu hakkında yapılan bir tartışma sırasında kağıt üzerine basılı Türk bayrağını yırtarak, Türkiye karşıtı çirkin ifadeler kullanmıştı.

Kağıt baskı Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altın Şafak üyesi Yunan vekil Yannis Lagos'un dokunulmazlığı dünkü Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla kaldırıldı.

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