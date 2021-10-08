'Türk Armin lakaplı' Armin Laschet istifaya hazır olduğunu söyledi

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olarak yarışan ve 'Türk Armin' lakaplı Armin Laschet, parti genel başkanlığını bırakmaya hazır olduğunu bildirdi.

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olarak yarışan ve 'Türk Armin' lakaplı Armin Laschet seçim sonuçlarının ardından görevi bırakmaya hazır olduğunu duyurdu.

60 yaşındaki lider CDU'dan partinin geleceğini ve yeniden örgütlenmesini kararlaştıracak özel bir kongre talep edeceğini belirtti.

Laschet, bunun için parti içinde başkandan başkanlık heyetine, federal icra komitesine kadar her görevde derhal yeni kadrolar oluşturulması çağrısında bulundu.

Seçim yenilgisinin sorumluğunu üstlendiğini belirten Laschet'in açıklamaları parti içinde güç mücadelesinin habercisi olarak yorumlandı.

Armin Laschet yine de Yeşiller ve Hür Demokratlarla birlikte "Jamaika formülü" olarak adlandırılan koalisyon olasılığı için son saniyeye kadar bekleyeceklerini de kaydetti.

Parti tarihinin en ağır yenilgisini aldı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimde SPD yüzde 25,7 oy alarak birinci parti olmuştu. Angela Merkel'in eski partisi Armin Laschet yönetimindeki muhafazakar Hristiyan Demokratlar (CDU) ise yüzde 24.1'de kalmıştı.

CDU liderliğini Angela Merkel'den 16 Ocak'ta devralan Laschet, 26 Eylül'deki seçimlerde parti tarihinin en kötü yenilgisini alması üzerine güç yitirmişti.

Koalisyon görüşmelerinde kilt konumdaki Yeşller ve Hür Demokratların CDU yerine seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokratları tercih etmesi de üzerindeki baskıları artmıştı.

Koalisyon olasılıkları neler?

SPD ile Hür Demokratlar arasında bir anlaşma sağlanması halinde bu durum Almanya tarihinde bir ilk olacak. Bu koalisyon olasılığı partilerin renklerinden yola çıkarak "trafik ışığı" olarak tanımlanıyor.

Hristiyan Demokratlar (CDU-CSU) ile Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında kurulacak bir koalisyon olasılığı ise yine parti renklerinden yola çıkarak "Jamaika" formülü olarak adlandırılıyor.

Büyük Koalisyon olarak adlandırılan iki büyük parti SPD ve CDU-CSU'nun koalisyon kurması da halen bir olasılık olarak masada duruyor. GroKo olarak adlandırılan bu koalisyon halinde iki parti 740 sandalyeli parlamentoda 402 sandalyeye ulaşıyor.

Seçimle birlikte 16 yıldır sürdürdüğü parti liderliği ve başbakanlık görevlerini bırakan Angela Merkel, koalisyon görüşmelerine de karışmayacağının altını çizmişti.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.