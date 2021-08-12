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TIMETURK / DÜNYA / Turistleri taşıyan helikopter göle düştü

Turistleri taşıyan helikopter göle düştü

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadasında, çoğu turist 16 kişiyi taşıyan helikopter düştü. Kazada 9 kişi kurtarıldı; 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

4 Saat Önce
2021-08-12 09:51:36
Turistleri taşıyan helikopter göle düştü

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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadasında, çoğu turist 16 kişiyi taşıyan helikopter düştü. Kazada 9 kişi kurtarıldı; 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Mi-8 helikopterinin Kronotsky doğa rezervindeki Kuril Gölü'ne düştüğü belirtildi. İlk bilgilere göre, helikopterde üç mürettebat üyesi ve 13 yolcunun olduğu kaydedildi.

Olay yerine 40 kurtarıcı ve dalgıç sevk edildi. Yerel bir sağlık bakanlığı kaynağına göre, dokuz kişi kurtarıldı.

Rus Soruşturma Komitesi, hava güvenliği kurallarının ihlali nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Vityaz-Aero helikopteri, turistleri, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti yakınlarındaki bir yanardağ olan Khodutka'ya taşıyordu.

Temmuz'daki kazada 19 kişi öldü

Kamçatka, volkanları ve manzarası nedeniyle turistler tarafından ziyaret ediliyor. Büyük Okyanus ve Ohotsk Denizi arasında bulunan yarımada 1990'lara kadar Rusya'nın askeri üssüne ait bölgeydi; soğuk savaşın son bulmasının ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Temmuz ayı başlarında, bu bölgede küçük bir yerel şirkete ait bir uçağın yarımadada düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Tarihsel olarak "kötü bir hava güvenliği siciline sahip" Rusya'nın 2000'lerden bu yana havacılık standartlarını iyileştirdiği biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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