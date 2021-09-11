Türeci ve Şahin’in firması BioNTech yeni bir gelişmeye imza attı

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in sahibi olduğu Almanya’daki BioNTech firması, Covid-19 aşısının ardından cilt ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde de önemli bir gelişmeye imza attı.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu Almanya'daki BioNTech firması, Covid-19 aşısının ardından cilt ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde de önemli bir gelişmeye imza attı.

Söz konusu gelişme “Journal Science Translational Medicine” bilim dergisinin son sayısında yayımlandı.

Buna göre, hücreler arasında genetik talimatları taşıyan molekül “Mesajcı RNA” (mRNA) kokteylinin fareler üzerinde denenmesi sonucu kalın bağırsak ve cilt kanserinin tedavisinde önemli gelişmeler kaydedildi.

Araştırmayı yapan BioNTech bilim insanları özel bir mRNA kokteyli geliştirerek, bununla hücrelerin kanserle savaşan dört molekül üretmesini sağladı. Bunun sonucu farelerde, kalın bağırsak ve cilt kanseri tümörlerinin bastırıldığı görüldü.

Türk bilim insanları, Covid-19 aşısından önce de mRNA aracılığıyla kansere çare bulmak için uzun zamandır çalışıyordu.

Araştırmanın yayımlandığı bilim dergisinde, mRNA Covid-19 aşılarının salgının önlemesinde önemli gelişmeler sağladığı belirtilerek, Türk bilim insanlarının buradan yola çıkarak, bu teknoloji aracılığıyla diğer hastalıkların da tedavisi için çalıştığı bildirildi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.