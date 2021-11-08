Türeci ve Şahin haklı çıktı: İngiltere'den yeni aşı planı

Avrupa'da salgının merkez noktalarından birisi olarak gösterilen İngiltere yeni aşı planını açıkladı.

COVID-19 aşısının dağıtım süreçlerinin takibi ve kontrolü görevini üstlenen Nadhim Zahawi, yeni varyantlarla mücadele etmek için her yıl takviye koronavirüs aşısı yapılmasının planlandığını duyurdu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Zahawi, 'Planımız pandemiden endemiye geçip yıllık aşı programı olan ilk büyük ekonomi olmak' dedi.

ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN HAKLI ÇIKTI

İngiltere'nin bu adımı geçtiğimiz günlerde virüsün geleceği ve aşılar ile ilgili konulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi haklı çıkardı.

'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' diyen Türeci, koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.